RIBERY, Sinisa, hai insegnato tanti valori. Ci mancherai

Franck Ribery, ex calciatore viola, ha voluto così ricordare Sinisa Mihajlovic tramite il proprio profilo Twitter: "Ho avuto il piacere di conoscerti, avevi una grande personalità, un uomo che si è guadagnato molto rispetto e un combattente fino alla fine. Hai insegnato tanti valori nel mondo del calcio. Ci mancherai. Riposa in pace Sinisa!".

