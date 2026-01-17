Quarta saluta Commisso: "Spiace non averti visto gioire insieme alla tua Fiorentina"

© foto di Federico De Luca 2024
Ex viola
di Redazione FV

Attraverso una storia Instragram pubblicata poche ore fa, anche l'ex difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, dalla scorsa stagione al River Plate, ha voluto rendere omaggio alla scomparsa del patron italo-americano Rocco Commisso: "Riposa in pace presidente. Grazie di tutto, è stato un piacere conoscerti. Dispiace non averti visto gioire insieme alla tua Fiorentina. Il tuo legame resterà per sempre". Di seguito lo scatto: