PULGAR, Solo una partita da titolare al Flamengo

Dopo l'addio alla Fiorentina, Erick Pulgar non è riuscito ad esplodere e mostrare tutte le sue qualità. Come riportato da Tuttomercatoweb.com a Gennaio lasciò Firenze, dopo non esser mai riuscito ad imporsi come pedina chiave del centrocampo, per trasferirsi al Galatasaray. Anche in Turchia però non è riuscito a spiccare, quindi questa estate ha lasciato nuovamente i viola per raggiungere il connazionale Vidal al Flamengo. Per adesso il cileno ex-Bologna è partito titolare solo una volta.