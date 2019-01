PRUZZO, Non mi aspettavo Muriel così: bravo Corvo

L'ex attaccante Roberto Pruzzo, che in carriera tra le altre ha vestito le maglie di Fiorentina e - soprattutto - Roma, si è così espresso sul gran debutto di Luis Muriel nella partita di ieri contro la Sampdoria: "Non me l'aspettavo, perché aveva alternato buone cose ad altre meno positive. Complimenti a Corvino che ci ha creduto ed è andato a prenderlo al momento opportuno. E' un buon acquisto che è ripartito col piede giusto e può fare molto bene a Firenze. Paragone con Ronaldo? Anche a Roma parlano di Zaniolo come del nuovo Totti... Andiamoci con i piedi di piombo. Muriel è un ottimo giocatore ma in passato gli è mancata la continuità".