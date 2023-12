PRUZZO, Laurienté? Non serve, io comprerei Berardi

Fonte: Lady Radio

L'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, ha commentato i temi più attuali in casa Fiorentina: "Dopo Vlahovic sono arrivati solo attaccanti di media fascia, per fare il salto di qualità serve un elemento di un'altra categoria: anziché 15 serve spendere 30 e forse non basterebbero. Lauriente? Non alzerebbe la qualità, io prenderei Berardi per andare sul sicuro. Altri nomi non offrirebbero un certo numero di gol, vedi Chukwueze del Milan che ancora non è pronto per giocare perchè ha tanto da imparare".