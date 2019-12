PRUZZO, La Roma va a Firenze da favorita ma...

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Fiorentina, ha parlato in vista della partita di venerdì tra i viola e i giallorossi. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha dato tutto, la Roma con la Spal ha fatto il minimo indispensabile. La Fiorentina contro l’Inter ha avuto una boccata d’ossigeno, non so che tipo di reazione potrà avere venerdì sera. La Roma è favorita, ma se gioca come con la Spal nel primo tempo… Dicono che Florenzi andrà a Firenze a Gennaio. Io però non so se la Roma dietro è ben coperta se lui dovesse partire. La volontà del calciatore è quella di giocare più partite possibili per rientrare nella lista dei convocati di Mancini. Florenzi alla Fiorentina giocherebbe a centrocampo, perché in difesa c’è Lirola”.