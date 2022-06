PRUZZO, Jovic è forte: in A può essere protagonista

L'ex attaccante viola Roberto Pruzzo si è soffermato a parlare di Luka Jovic, nome fresco per l’attacco viola: “È un buon giocatore di testa, partecipa alla manovra ed è completo. Per me è uno a cui si deve star dietro, prendendo l’esempio di Abraham: al Chelsea non giocava e aveva difficoltà nel trovare spazio, così Mourinho l’ha portato a Roma. Jovic è forte e se trova continuità non escludo che possa dimostrare di essere uno dei migliori in Europa.

È partito molto presto dal suo paese. È ovvio che quando uno arriva al Real Madrid diventa tutto più difficile se non sei un fenomeno. Altrimenti è meglio cercare un’altra collocazione. Per come l’ho visto io in questi anni si tratta di un giocatore di ottimo livello che ha bisogno di trovare la giusta dimensione e la continuità. Però non so quanto possa costare, ma può essere un grande investimento per la Fiorentina. In un campionato come il nostro può essere un protagonista”.