PRANDELLI, Il suo futuro rossoblù resta nebuloso

In casa Genoa, sul fronte del mercato tutti i giochi restano aperti. Anche perché la prima mossa - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sarà per necessità il capitolo-allenatore. La salvezza conquistata in extremis ha fatto scattare automaticamente il rinnovo del contratto per l'ex Fiorentina Prandelli, anche se il suo futuro rossoblù resta nebuloso. Presumibilmente nel weekend o all’inizio della prossima settimana, il presidente Enrico Preziosi, farà il punto con il tecnico sul futuro. Proprio Prandelli aveva dato il suo avallo all’acquisto dell'attaccante tedesco di origini turche, Sinan Gumus, che aveva ben conosciuto ai tempi della sua esperienza nel Galatasaray. Adesso, però, tutto torna in discussione. Anche perché - si legge - il Genoa non è rimasto contento del rendimento dei rossoblù sotto la gestione-Prandelli, ma quest’ultimo si è trovato calato in una realtà che non immaginava così complessa e, soprattutto, poco equilibrata a livello di piazza ed a tratti persino turbolenta.