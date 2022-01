PIZARRO, Questa squadra mi ricorda la mia Viola

David Pizarro è tornato a parlare di Fiorentina: il Pek, ex centrocampista che a Firenze ha vissuto anni da gran protagonista, è stato intervistato per analizzare la situazione attuale dei viola e del calcio italiano in generale. Ecco le sue dichiarazioni: "La Serie A mi piace molto quest'anno: c'è molto equilibrio e tante squadre giocano un bel calcio. Una di queste è la Fiorentina e questo mi fa molto piacere, mi sembra di vedere la mia Fiorentina per approccio alle partite".

L'ha stupita la prima parte di stagione della Fiorentina?

"Ero ottimista per il lavoro di Italiano; il fatto che si sia aggiunto anche Burdisso a dare una mano a Pradé è molto importante. Certo, non era facile iniziare così dopo le ultime annate".

Ha sentito Burdisso? Come lo sta vedendo a Firenze?

"Nicolas è una persona molto preparata. Ha iniziato la sua carriera post-calciatore nel Boca Juniors. Ha delle possibilità importanti per diventare un grandissimo manager".

Uno dei segreti della tua Fiorentina eri tu; in questa squadra c'è Torreira in mezzo al campo. Si rivede in lui?

"Sicuramente siamo alti uguale. Forse sono un po' più alto io (ndr: ride). Scherzi a parte, Torreira era la pedina che mancava alla Fiorentina. A me il centrocampo della Fiorentina piace, soprattutto pensando che ha alternative importanti. Pulgar? All'inizio ha fatto molto bene, poi è arrivato un infortunio che gli ha fatto perdere un po' il passo; spero che questa sosta sia servita per lui per ricaricarsi, è importante per la Fiorentina ma anche per noi, per la nazionale cilena".

Un'opinione sul caso Vlahovic?

"Mi dispiace per la situazione. Lo vedevo un po' con un futuro alla Batistuta, cioè che potesse rimanere per tanto a Firenze. Però la strategia della società è chiara e trasparente, non nasconde nulla. Poi, per cosa sta facendo il ragazzo, è difficile trattenerlo. Quello che sta dimostrando fa capire quanto è forte".

Per chiudere, che ne pensa del lavoro del suo ex compagno Alberto Aquilani in Primavera?

"Credo che lo vedremo presto in panchine importanti; mi fa piacere stia facendo bene, ho lavorato tanto con lui ed è un amico".