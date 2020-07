PIZARRO, Panchina? Per me l'ideale è Spalletti

Il doppio ex della sfida, David Pizarro ha parlato così alla vigilia della sfida tra Roma e Fiorentina: "Siamo un po' disperati, perché a causa del Coronavirus siamo chiusi ancora oggi in casa dal 17 marzo. La situazione è molto pericolosa. Noi non siamo l'Europa e anche per l'economia siamo a rischio. In generale questo è stato un anno complicato, anche dal punto di vista calcistico. Per la Fiorentina questo è un anno di transizione. Tutti a Firenze vogliono cominciare la prossima stagione con una mentalità diversa. E da quello che ho capito il presidente ha l'ambizione di creare una squadra che possa arrivare in Europa e che sappia giocare bene a calcio".

Il passaggio da Montella a Iachini: "Non mi aspettavo un lavoro così da Vincenzo, lo stimo. Poi quando ci sono determinati cambiamenti capisci dove va a finire la stagione. Il campo non tradisce mai, ti dice sempre la verità".

Sulla stagione della Roma: "Quello che si domanda tanto la piazza di Roma è cosa è successo dopo le feste natalizie. Perché fino a quel momento la Roma aveva un passo importante, andava forte. Dopo quel periodo i giallorossi si sono persi. E il lockdown non ha migliorato le cose".

Sul prossimo allenatore della Fiorentina: "Per me l'ideale è Spalletti. E tempo fa glielo chiesi anche. Lui ci tiene tanto alla Fiorentina e a Firenze. Lo conosco bene, e se ci fosse un progetto importante da parte della dirigenza viola, non vedo perché non si devono parlare o almeno incontrare. E' un allenatore di prestigio che porterebbe anche tanto entusiasmo.

Su De Rossi sulla panchina viola: "Daniele è una persona molto intelligente. Sarebbe complicato perché Firenze è una piazza importante, devi far bene subito. Lui però ha il padre che è un grandissimo allenatore. Sicuramente qualcosa prenderà sal padre. E non è poco".

Su Aquilani: "Sono molto contento per lui, gli faccio un grandissimo in bocca a lupo. Alberto ha il potenziale e la possibilità di esprimere il suo lavoro in una piazza prestigiosa come Firenze".

Sul ritorno a Firenze: "Io devo tornare a Firenze perché qualcuno deve pagarmi una cena a base di bistecca alla Fiorentina. E poi tornerà per qualche calcetto (ride, ndr)".