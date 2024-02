PIOLI, Serie A chiusa. Derby-Scudetto? Siete fenomeni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Lazio e Milan, valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A e in programma domani alle 20:45 all'Olimpico di Roma.

Come state dopo l'Atalanta?

"Ci siamo riequilibrati: vogliamo rimettere in campo la prestazione di domenica scorsa, però ottenendo un risultato diverso".

Ha parlato con Leao dopo la partita contro l'Atalanta?

"La sua risposta è stata semplice: 'stavo bene'. Gli ho detto: 'Cerca di sentirti bene anche le prossime partite'".

Campionato chiuso?

"Credo di sì per il primo posto. L'Inter sta facendo un campionato incredibile e hanno avuto un calendario difficile, in cui le hanno vinto tutte: superando quel percorso in modo così netto credo sia finita".

L'Inter potrebbe vincere lo scudetto nel derby.

"Voi siete dei fenomeni a far perdere energie: il 21 aprile è troppo lontano. Ora abbiamo la Lazio".