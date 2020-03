PIOLI, Covid-19? Combattiamo tutti insieme

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, attraverso il profilo Twitter del club rossonero, ha voluto ringraziare chi sta combattendo ogni giorno per superare l'emergenza Covid-19: "La Fondazione Milan ha istituito una raccolta fondi per supportare gli sforzi di AREU, l'agenzia impegnata nell'assistere coloro che sono stati copiti dal Covid-19 in Lombardia. Sostieni insieme a noi chi lavora e chi lotta ogni giorno per fronteggiare questa emergenza. Combattiamo insieme questa battaglia al fianco di medici, dottori e infermieri a cui va il mio personale ringraziamento".

