PIOLI, Astori è il mio angelo e il Milan il mio amore

Il tecnico del Milan, ex viola, Stefano Pioli ha commentato a Sky Sport l'annata in rossonero: "Per fortuna non è una favola ma realtà e se il Milan fosse una donna sarebbe mia moglie, l'amore della mia vita. Fiorentina e Astori? Davide, insieme a mio padre, che ho perso l’anno scorso, è il mio angelo custode in più. Penso che in tutti questi bei risultati ci siano dentro anche loro".