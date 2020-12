PIN, Commisso deve parlare con ogni calciatore

Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto per parlare del momento che sta vivendo la squadra di Prandelli. Queste le sue dichiarazioni: "I giocatori che vanno in campo devono essere convinti di vincere e sono obbligati a fare una grande prestazione che viene a mancare da troppo tempo. Sono preoccupato, so cosa vuol dire questi momenti, un passaggio fatto da 2 metri è come farlo da 50, ti nascondi in campo, diventi invisibile... Sono situazioni che ho vissuto a Verona poi retrocedendo con una signora squadra però c'erano tanti motivi. L'unica persona che può fare un intervento di quelli fatti concreti è Commisso che deve prendere uno per uno questi calciatori e parlare con loro, entrare in sintonia personalmente. Firenze divide, in questo momento qua che c'è il Covid, il tifoso vive anche i problemi quotidiani oltre alla Fiorentina: sono tutti devastati. Questa squadra dovrebbe lottare per andare in Europa League. Commisso per me è l'unico che non ha perso credibilità agli occhi dei calciatori. Bisogna che lui possa confrontarsi per capire le problematiche. Se i dirigenti non riescono a far breccia nei giocatori o arrivano i tifosi, ma sono avvelenati".