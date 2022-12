PIN, Castrovilli valore aggiunto. Attacco? Servono soluzioni

L’ex calciatore viola, Celeste Pin, ha parlato a TMW Radio per commentare la situazione della Fiorentina.

Quanto conta avere a disposizione Castrovilli recuperato?

“Indubbiamente è un valore aggiunto ed è stata una grande perdita non averlo. Ora tornerà ai suoi livelli”.

Può dare continuità la Fiorentina?

“È un enigma per tutte le squadre, soprattutto perché è un campionato anomalo. La Fiorentina deve recuperare quello che ha perso nel girone di andata e credo che l’organico sia in grado di farlo”.

In queste amichevoli Cabral non ha ritrovato i gol e ieri non è entrato. È un messaggio?

“Credo sia un po' la delusione della squadra. La Fiorentina è mancata lì davanti e se non si è ambientato bisognerà trovare una soluzione valida, oppure cambiare modulo”.

Cosa c’è da aspettarsi dal rientro di Nico Gonzalez?

“Gonzalez è un giocatore che fa la differenza e la sua mancanza ha penalizzato la Fiorentina. Mi auguro di vederlo al top”.

C'è qualche profilo interessante nei giovani della Fiorentina?

“I giovani bravi devono giocare, Bianco è uno di quelli. Spesso gli allenatori preferisco i giocatori con esperienza”.