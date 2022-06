PIERINI, Italiano un vincente. Dietro mi piace Casale

Alessandro Pierini, allenatore dello Spezia Primavera ai tempi in cui Vincenzo Italiano era sulla panchina dei liguri, ha commentato l'operato del tecnico della Fiorentina: "Bravo è bravo, poi ci sono tante componenti. Ha idee, passione, voglia di fare ed è capace di farsi seguire dalla squadra. Queste sono caratteristiche da tecnico vincente e lo ha dimostrato ovunque".

Quanto può rimanere un tecnico nello stesso club?

"Io credo che un allenatore è difficile che rimanga più di 3 stagioni nella stessa società per diversi motivi. Io credo sia proprio una cosa fisiologica, ma parlo dell'Italia perché all'estero è diverso. Ferguson e Wenger sono due esempi, ma anche lì adesso è sempre più raro".

Due difensori centrali mancini possono giocare insieme?

"Il discorso del piede non è così importante in una difesa. Io in una difesa a 3 giocavo centro-sinistra ed ero destro, non vedo un ostacolo così grande. Se la Fiorentina riesce a pescare un altro Igor mancino va bene (ride, ndr)".

Cosa ne pensa di Igor?

"Grandissimo merito va dato ad Italiano perché lavora con tutta la rosa a disposizione, con grandissima passione e grandissima paziena. Sa far crescere i giocatori che ha, li sa aspettare e nel momento giusto li butta dentro. L'esempio è Simone Bastoni, che con Italiano ha giocato meno in B che in A".

Casale le piacerebbe?

"Il ruolo del difensore è un po' cambiato negli ultimi anni, in tanti cercano quello che sappia impostare, ma ci sono degli elementi e dei concetti che un difensore deve avere, come marcare e non far fare gol all'avversario. Non ce ne sono tanti, ma Casale mi sembra molto molto interessante da questo punto di vista".

Qualcun altro che le piace?

"Il primo nome che ho avuto in mente è proprio quello di Casale".