PIEMONTE, Alla Fiorentina tante problematiche per me

Intervistata da Sky Sport l'attaccante del Milan Martina Piemonte ha parlato della preparazione in vista dell'Europeo in Inghilterra a cui spera di partecipare con la Nazionale azzurra: "Essere qui prima di tutto è una soddisfazione, essere in Nazionale è un motivo d’orgoglio. Per una calciatrice la maglia azzurra è tutto. Sicuramente per me significa non aver mollato mai perché dopo un anno e mezzo importante alla Fiorentina dove ho visto poco il campo e ci sono state tante problematiche, ritrovarmi qui è una bella cosa. Devo dire grazie al Milan, al club e al mister perché solo grazie a loro oggi sono qui. L’esperienza all’estero mi ha aiutata tanto, mi ha fatto crescere e mi ha dato quella tranquillità che prima mi mancava”.