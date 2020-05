PIANGERELLI, L'ex viola può tornare a Cesena da ds

La prossima stagione potrebbe iniziare la “terza vita” di Luigi Piangerelli al Cesena. Dopo esserne stato giocatore e responsabile del settore giovanile, l’attuale collaboratore del Sassuolo potrebbe tornare in Romagna. Stando a quanto riportato dal Corriere di Romagna Piangerelli potrebbe, infatti, tornare come direttore sportivo, con Pelliccioni che saluterebbe per riabbracciare il Monopoli.