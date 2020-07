PESCARA, Esonerato Legrottaglie, pronto Sottil sr.

Una nuova esperienza su una panchina di Serie B per Andrea Sottil, ex giocatore della Fiorentina e padre di Riccardo. Come riporta Sky Sport, con l'esonero di Nicola Legrottaglie, il Pescara ha deciso di puntare su di lui che subentrerà prendendo una squadra al 13° posto in classifica, con soli 3 punti sulla zona playout. Fatale per Legrottaglie la sconfitta sul campo della Cremonese all'ultimo turno.