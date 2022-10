PEDRO, Ancora in gol e vittoria della Coppa del Brasile

Non smette di segnare Pedro, l'attaccante brasiliano del Flamengo, con un passato alla Fiorentina, che ha timbrato anche la finale della Coppa del Brasile contro il Corinthias. Al gol del vantaggio dei rossoneri ha risposto Giuliano, con la gara si è risolta solo alla lotteria dei rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il Flamengo ottiene così il pass per disputare la finale di Copa Libertadores contro l'Athletico Paranaense in programma il 29 ottobre. Per Pedro si tratta del gol numero 28 in questa stagione. Ennesimo segnale lanciato al ct del Brasile Tite in vista del Mondiale in Qatar.