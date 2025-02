Pedro, 13° acquisto toccata e fuga più costoso in Serie A

Al termine della sessione invernale di calciomercato il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica degli acquisti toccata e fuga, ovvero che sono andati via la sessione di mercato successiva a quella del loro arrivo, più costosi della storia della Serie A. In questa speciale graduatoria è presente anche un ex calciatore della Fiorentina come Pedro che, dopo essere arrivato a Firenze ad inizio settembre 2019, è tornato in Brasile nella sessione invernale di mercato del 2020. L'attaccante verdeoro è 13° con un prezzo di 11 milioni. Primo posto per Quaresma all'Inter con 24,6 milioni di Euro, mentre secondo gradino del podio per Le Fee, che in questo gennaio ha lasciato la Roma dopo essere arrivato in estate nella capitale, con 23 milioni. Al terzo posto invece c'è Lazaro, sempre con l'Inter, con un prezzo di 22,4 milioni. Di seguito il post Instagram con la classifica completa: