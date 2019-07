PAZIENZA, A Montella servono calciatori tecnici

Michele Pazienza, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato così del futuro dei viola e di Jordan Veretout: "Per sviluppare il gioco di Montella servono giocatori tecnici e dinamici, non è facile trovarli sul mercato. Le idee sono chiare, ora vedremo come si muoverà e quanti e quali profili riuscirà a prendere. Veretout? Lui è uno di quei centrocampisti duttili che potrebbero essere utili al Napoli. Quando Ancelotti parla di alzare l'asticella si riferisce sia alla tenuta mentale del gruppo, sia al mercato per avere una rosa di livello più alto".