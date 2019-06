PASSARELLA, Da Potenza: "Con Commisso per..."

Daniel Passarella ha iniziato le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana. Così in queste ore è andato a Moliterno, in provincia di Potenza, per completare le ricerche sulle sue origini, dove ha incontrato il sindaco Giuseppe Tancredi che nel frattempo sta pensando di dargli la cittadinanza onoraria. Il Caudillo ha rilasciato alcune dichiarazioni anche al sito Basilicatapost.it: “Sono contento di essere qui, per ora abbiamo portato i nostri documenti dall’Argentina, speriamo di ottenere presto il passaporto” le sue prime parole. Con una promessa: “Torneremo senz’altro prossimamente, anche perché la mia nipotina Victoria vuole visitare l’Italia e ha espresso chiaramente il desiderio di conoscere i posti in cui affondano le nostre origini”. In visita con la moglie Graziella e un amico ha anche parlato dell'incontro, a Firenze, con Commisso: “In realtà ci siamo incontrati per caso in un ristorante gestito da alcuni miei amici di Firenze – afferma prudente – Al momento non c’è nulla di concreto". Eccolo negli scatti in municipio della giornalista lucana Carmen Ielpo.