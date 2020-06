PASQUAL, Difesa a quattro? Con Igor si potrebbe fare

L'ex terzino viola Manuel Pasqual ha parlato di Fiorentina ed altri temi: "Da commentatore vivo l'adrenalina di dover raccontare oggi il calcio a 7,5 milioni di persone, come successo l'altra sera. Le norme sulla sicurezza, io che ero al San Paolo, mi sembra siano state osservate bene. Questo aspetto è l'unico buono in questo calcio senza tifosi... I cinque cambi invece può essere un aiuto per diminuire il dispendio fisico in questi due mesi, ma penso a quelle rose costruite per giocare solo una volta a settimana, ad esempio ne parlava Liverani. Non è facile".

Che idea si è fatto della questione stadio della Fiorentina?

"Il fatto che i tifosi vogliano il proprio stadio, è anche giusto. Se si riuscisse a mettere mano pesantemente sul Franchi, sarebbero tutti più contenti. Gli attuali regolamenti ovviamente non te lo consentono: tutti vorrebbero lo stadio, ma vanno capite anche le esigenze e le strutture che si hanno. Non so se al Franchi c'è lo spazio giusto... Una struttura nuova ti fa abbattere queste problematiche. Campi Bisenzio alla fine è attaccato a Firenze e all'autostrada, questa è una comodità. Non so quale sia la soluzione migliore, un posto o l'altro l'importante è farlo in tempi brevi, così la società potrebbe fare anche investimenti diversi".

Iachini cambierà modulo passando a quattro? Soddisfatto dal suo lavoro?

"Dipende dalla partita, se ti serve spingere puoi giocare con Dalbert a sinistra, mentre se devi giocare a quattro per me Igor è un ottimo difensore, che dà anche struttura fisica alla difesa. Per me Iachini ha fatto un buon lavoro, ci vuole un po' di tempo per assorbire il suo metodo e i suoi schemi. Non mi azzardo a dire la mia se rimanga o meno, solo la proprietà e la dirigenza conoscono la decisione".

Chiesa partirà?

"La cosa determinante sarà costruire una squadra importante".

Che giudizio su Castrovilli?

"Gli auguro un futuro roseo, sta facendo qualcosa di grande ed è in assoluto il giocatore della Fiorentina che mi ha stupito di più".