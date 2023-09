PASQUAL, A Udine saranno decisivi i duelli sugli esterni

FirenzeViola.it

Manuel Pasqual, ex capitano viola, ai taccuini del Messaggero Veneto ha parlato così verso Udinese-Fiorentina: “Saranno decisivi i duelli sulle fasce laterali. Chi li vincerà porterà a casa la gara. Aspetto di vedere le scelte di Sottil, per capire chi difenderà sugli esterni. Abbassandosi troppo si fa fatica poi a ripartire, e secondo me sarebbe proprio quella la chiave del match dei friulani per mettere alle strette la Fiorentina, anche perché Italiano cerca sempre l’uno contro uno in attacco. Ebosele ha le doti per ripartire, ma serve che rimanga largo sulla fascia per essere imprevedibile”.