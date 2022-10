PAGNINI, La Fiorentina ai giovani dà un marcia in più

Jacopo Pagnini, portiere del Mobilieri Ponsacco, squadra che milita in Serie D, ha parlato ai microfoni di TMW di diverse tappe della sua carriera, tra cui quella alla Fiorentina, essendo cresciuto nel settore giovanile viola. Ecco le sue parole in merito: "In viola ho fatto una lunga cavalcata, dagli Allievi alla Primavera, giocando anche con compagni importanti, come Mancini e Chiesa: è stato un percorso sicuramente formativo, mi hanno insegnato davvero a fare il ruolo del portiere. Stare in contesti come quello aiuta a migliorarti anche a livello umano e caratteriale. Ho poi avuto un ottimo rapporto con tutti gli allenatori avuti, Guidi su tutti, mi ha aiutato molto a perfezionarmi: dopo l'allenamento, rimaneva in campo con me per permettermi di affinare la tecnica con i piedi".

Si parla tanto, in queste ore, della tifoseria fiorentina dopo i fatti con l'Inter: che approccio hai avuto col pubblico?

"Quando ero in Primavera avevamo spesso una bellissima cornice di pubblico, a noi giovani calciatori Firenze ha dato una marcia in più. Con loro non ho mai avuto un impatto negativo, e anche quando sono stato allo stadio da spettatore, si sono sempre limitati a sostenere la squadra".

Un'ultimissima. Da portiere, cosa ne pensi di Gollini e Terracciano?

"Probabilmente Gollini è arrivato a Firenze pensando di giocare, ma davanti a sé ha trovato un altro valido portiere che era pronto per giocare titolare. Di sicuro, almeno tra i pali, la Fiorentina è tutelata perché ha due ottimi profili che sapranno sempre dire la loro".