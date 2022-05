PAGANIN, Italiano, che svolta. Ma l'Europa è incerta

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Paganin, ex calciatore di Inter e Fiorentina. Di seguito, un estratto in cui l'ex viola parla di Vincenzo Italiano e della sua prima stagione a Firenze: "È l'allenatore che ha portato la Fiorentina a rendere di più. Il movimento calcistico ha bisogno di competitività, Italiano è tra quelli che ha fatto un passo importante in tal senso. Ma non dimentichiamo Pioli e Inzaghi che si lottano lo scudetto all'ultima giornata. Tornando all'allenatore viola, ha sicuramente realizzato una proposta di calcio importante ed il punto di crescita è buono. La lotta per le coppe vede Fiorentina, Atalanta e Roma a contendersi un posto in Europa League. Potrebbe essere un azzardo fare l'all-in alla Conference per la Roma, perché la finale è un 50 e 50. Non so chi possa spuntarla".