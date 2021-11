PADALINO, DV9 simile a Bati: una grande differenza

L'ex difensore viola Pasquale Padalino, oggi allenatore, parla di Fiorentina in un'intervista esclusiva concessa a TuttoMercatoWeb.com: "L'offerta che gli è stata fatta dalla Fiorentina era molto buona ma è chiaro che un giocatore come lui, se non ha accettato, avrà tante alternative tra cui scegliere. A mio parere arrivati a questo punto credo che tra gennaio o giugno cambi poco dal punto di vista dei soldi da incassare. Se dovesse arrivare già a gennaio un'offerta clamorosa è un conto, altrimenti lo terrei fino a fine stagione e poi analizzerei il da farsi".

Che effetto le ha fatto finora Vlahovic?

"Se continua a lavorare in modo volenteroso come appare fino a questo momento è certamente un valore aggiunto. Attaccanti così forti sono rari".

Lei nel corso della carriera ha giocato anche con Batistuta...

"Altro giocatore che era un valore aggiunto e che a Firenze ha vinto meno di quel che poteva chiedere a se stesso. Vlahovic per un motivo o per un altro andrà verso altri lidi: un 2000 con quelle caratteristiche è destinato a lottare per lo scudetto o per la Champions. Al momento la Fiorentina non può competere con certi club: parlo non dal punto di vista economico dato che Commisso ha grandi disponibilità, ma sotto il profilo dei programmi che possano garantire al giocatore di raggiungere certi obiettivi. Sono questi gli argomenti che potrebbe spronarlo a prendere una decisione o un'altra".

Dal punto di vista tecnico come le sembra?

"Giocatore d'area, bravo nel cucire gioco, anche nello smistare il pallone. E' completo, può migliorare ma è un top del ruolo".

Può avvicinarsi a Bati?

"Ci sono le potenzialità per avvicinarsi a lui. Bati aveva fame, puntava ad essere un vincente e ad arrivare a certi obiettivi. E ha forse messo da parte la carriera per Firenze. Vlahovic probabilmente non lo farà, penserà al proprio futuro dettato anche dal procuratore. Se lo hanno cercato varie big, un pensiero lo farà. Dipende, ripeto, dalle prospettive che gli vengono presentate, non è solo una questione economica".

La Fiorentina intanto sogna l'Europa...

"I viola stanno meritando sul campo, rispetto ad altre formazioni giocano anche molto bene, c'è un'idea di calcio e in questi casi sai a cosa aggrapparti anche se i risultati a volte non dovessero arrivare. Altre hanno una rosa più forte, ma non sono squadra. E' un obiettivo, quello dell'Europa, che possono porsi, la continuità farà la differenza".