P. SALA, Viola buona squadra, ma manca centravanti

Patrizio Sala, ex centrocampista di Torino e Fiorentina, si è così espresso sulle due squadre che si affronteranno domenica: "I viola non stanno deludendo, consideriamo che devono giocare senza nemmeno un centravanti di peso. C'è invece qualche buon prospetto, come Gaetano Castrovilli. Sono dell'idea che la Fiorentina abbia una buona squadra, ma non completa. La partita di domenica spero possa essere vinta da Torino, così che la formazione di Mazzarri riprenda fiducia. I granata devono essere concreti, più che belli".