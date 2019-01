OSVALDO, Icardi? Senza Guarin l'avrei cazzottato

Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante viola, ha parlato del suo passato all'Inter soffermandosi su uno screzio che ebbe con Mauro Icardi: "E' troppo facile parlare col senno di poi, probabilmente se non ci fosse stato Guarin a fermarmi avrei tirato un cazzotto a Mauro in mondovisione. Poi per non perdere il controllo di tutto il gruppo Mancini fu costretto a chiedere di cedermi altrove".