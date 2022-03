ORLANDO, Ora fiducia in Italiano, Firenze da Europa

INDISCREZIONI DI FV PIEROZZI, GLI OCCHI DEL SASSUOLO SUL 2001 DEI VIOLA Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... NOTIZIE DI FV ISCO, ANCHE IN SPAGNA È RIACCOSTATO ALLA FIORENTINA Sono ormai almeno due giorni che il nome di Isco rimbalza in un modo o nell'altro nell'ambiente Fiorentina. "Colpa" della sua presenza a Firenze nel fine settimana, con tanto di foto a certificarla: anche in Spagna oggi, perciò, si è tornati... Sono ormai almeno due giorni che il nome di Isco rimbalza in un modo o nell'altro nell'ambiente Fiorentina. "Colpa" della sua presenza a Firenze nel fine settimana, con tanto di foto a certificarla: anche in Spagna oggi, perciò, si è tornati... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 marzo 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi