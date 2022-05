ORLANDO, Non ho compreso Commisso. Mercato...

L'ex calciatore viola Massimo Orlando ha rilasciato dichiarazioni sulle parole di ieri del presidente Rocco Commisso, e ha poi dato il suo giudizio sulla stagione viola. Queste le sue riflessioni: "Io non ho ben compreso ciò che ha detto Commisso. L'ho sentito poco chiaro e il fatto che si mostri arrabbiato non lo concepisco, dati i risultati della squadra. Quando arrivi in Europa è sempre un grande traguardo. La squadra se l'è giocata alla pari con tutti e ha espresso una grande mentalità.

Prima disse che il fatturato è importantissimo e la visibilità dell'Europa pure. Ora ci sono questi nuovi problemi. La società è sana a livello finanziario e questo è fondamentale, ma se dopo un campionato del genere smonti la tifoseria con le parole non dai un bel segnale".

Sul mercato: "È fondamentale l'attaccante. Cabral è stato un investimento importante e non mi dispiace, ma Piatek tornerà in Germania, dunque un'altra punta è essenziale. Poi servono due esterni di difesa. Biraghi è un ottimo giocatore ma serve che la rosa sia lunga. Io farei un sacrificio per Torreira, che mi pare fondamentale in questo schema".

Sull'annata: "Alla stagione do 8, non tanto per i risultati quanto perché la squadra ha espresso un grande calcio, specie con Vlahovic. Nella seconda metà abbiamo visto una formazione un pò più attenta a livello difensivo e un po' meno spettacolare. Italiano comunque si merita un 8".