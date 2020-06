ORLANDO, Ai viola manca la continuità. Ribery...

Massimo Orlando, ex calciaore anche della Fiorentina., nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, ha parlato anche dei viola e di Franck Ribery: "Se potrà esserci un bel finale per la Fiorentina? Sì perchè i viola in quest'annata tribolata hanno avuto momenti in cui hanno fatto gran calcio. Mancano la continuità e la mentalità per restare a buoni livelli ed è un aspetto fondamentale da inculcare. Ribery ritorna ed entrerà subito in forma con le sue caratteristiche fisiche: con Chiesa e Vlahovic potrà divertire. Sarà un finle di stagione molto importante per Beppe Iachini che credo si giochi la riconferma in queste dodici partite e quindi chiederà il massimo dello sforzo a tutti i giocatori, come è giusto che sia".