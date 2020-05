OLIVERA, Stavo per firmare col Real. Sto rivedendo..

L'ex giocatore della Fiorentina Ruben Olivera, adesso in forza all'Ostiamare in Serie D ha parlato della sua esperienza in maglia viola.

Sulla quarantena: "Nella mia abitazione possiedo le giuste attrezzature per potermi tenere in forma. L'ho sempre fatto anche in vacanza, in questo momento riesco a fare esercizi per sei volte alla settimana. Per lunedì (oggi ndr) ho già trovato un campo in cui allenarmi con un preparatore di Latina. Tra l'altro in questi giorni, con l'aiuto di un amico, ho iniziato a rivedere i miei vecchi filmati dal 2002 fino al 2014 quando vestivo la maglia della Fiorentina".

L'interesse della Juventus nel lontano 2002: "Stavo per firmare con il Real Madrid in quanto avevo un accordo con loro, poi il mio procuratore Paco Casal mi disse che c'era un'altra squadra a volermi: la Juventus. Da lì cominciò la mia avventura con il club, aspettai per tante ore in un albergo a Milano e ricordo che la dirigenza bianconera mi fece firmare il contratto. Fu una grandissima emozione, in quella squadra giocavano davvero tantissimi campioni. Non mi dimenticherò mai di quei momenti".