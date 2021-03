OLIVEIRA, Vlahovic ora non deve sentirsi già arrivato

L'ex attaccante Luis Oliveira, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha iniziato nel suo intervento da Dusan Vlahovic: "Non è solo la tripletta che ha realizzato - spiega - come sono solito dire io, ha staccato la carrozza da solo in attacco. Ha futuro".

Il terzo gol è stato splendido

"Da gran giocatore, che ha visione. Un bellissimo tiro a giro, spettacolare. Sta crescendo ma manca sostegno del centrocampo e di un secondo attaccante. Da solo può fare cose eccezionali ma se non è in giornata serve uno vicino a lui".

Si possono fare paragoni?

"E' diverso da Bati. E poi il re Leone non si tocca. Vlahovic è un ragazzo giovane, sta crescendo e speriamo possa progredire ancora".

La Fiorentina ora dovrà far di tutto per tenerlo...

"Sappiamo bene che quando ci sono giovani interessanti, i grandi club bussano facilmente alla porta dei viola. Ora dipende dalla Fiorentina. Per me può restare qualche anno a Firenze: ha capacità ma deve dimostrare ancora, la carriera è lunga e non deve pensare di essere arrivato".

Sulla stagione viola che idea si è fatto?

"Alti e bassi. A volte ho visto belle prestazioni, altre volte meno. Ora si spera che abbia preso il ritmo giusto per uscire dalla zona pericolosa".