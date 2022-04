OLIVEIRA, Viola&Napoli, il calcio più bello. Italiano...

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Lulù Oliveira, ex calciatore della Fiorentina, che ha parlato del match di domenica tra i viola e il Napoli: "Se la squadra di Italiano è quella che esprime il miglior calcio in stagione? Penso siano in due, insieme al Napoli. E' un calcio bello da vedere e godere davanti alla tv. La Fiorentina sta facendo un calcio importante, Italiano ha dato un'impronta decisa, la tifoseria è pazza per lui. E' un calcio che mi ricorda quello di Malesani al tempo di Firenze".

La Fiorentina ha perso Vlahovic a gennaio, il Napoli forse non avrà Osimhen: come potranno gli allenatori sopperire alle mancanze?

"A Firenze non si parla più di Vlahovic, è un capitolo chiuso. Ha trovato un'altra soluzione, è comunque capace davanti. Osimhen sta facendo la differenza nel nostro campionato, Spalletti potrebbe dare una possibilità a Mertens".

È vero che Batistuta aveva scarpe molto strette?

"Voleva tirare di potenza, è vero. La Fiorentina mi prese dopo l'infortunio di Baiano, con Batistuta ho sempre avuto un dialogo aperto perché volevo capire come giocava. Con Antognoni è stato il giocatore più forte della Fiorentina".

Crede che sia grazie ad Italiano se la cessione di Vlahovic non è pesata nell'economia del gioco viola?

"Quando il ragazzo non voleva più firmare il contratto di rinnovo, mi chiamarono per sapere il mio pensiero in una radio. La Juventus ovviamente fa incazzare la tifoseria quando i giocatori vanno lì. Sapevamo già che sarebbe andato lì".