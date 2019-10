OLIVEIRA, A Chiesa: "Non sei un simulatore. Lo so"

Sulle pagine della Nazione va in scena un'intervista a Luis Oliveira, per tutti Lulù, che commenta l'episodio che lunedì scorso ha coinvolto Federico Chiesa: "Ai tempi del Cagliari pagai caro un episodio da rigore contro Toldo. Fede non deve pensare di essere sempre osservato speciale" dice al quotidiano, prima di esprimere la sua amarezza per quanto visto a Brescia, visto che secondo l'ex attaccante viola l'ammonizione al 25 viola è stata davvero esagerata. Con l'etichetta di simulatore, aggiunge, stai male perché ti senti sempre osservato con sospetto, non solo in campo.

Il brasiliano naturalizzato belga poi conclude con un paragone: "Diventa difficile cercare di accostare un giocatore a un altro. Però, per velocità e anche dribbling Chiesa mi assomiglia un po’, anche se abbiamo caratteristiche fisiche completamente diverse, pur essendo entrambi mobili".