ODRIOZOLA, Real Madrid apre al prestito alla Roma

In vista del mercato di gennaio, scrive oggi La Stampa, il primo obiettivo di Massimiliano Allegri e Federico Cherubini per la Juventus è Rick Karsdorp: l'olandese è in uscita dalla Roma ed i bianconeri stanno ragionando sul prestito con diritto di riscatto, in modo da pagare solo lo stipendio da 2 milioni di euro. La Roma vorrebbe monetizzare ed in tal senso sta lavorando anche con l'Olympique Marsiglia, così la Juventus tiene aperte le alternative. La prima è quella che porta a Madrid, dove gioca Alvaro Odriozola, ex Fiorentina ed obiettivo proprio dei giallorossi di Mourinho. I Blancos sarebbero anche disposti a lasciarlo partire in prestito gratuito, a patto che chi lo prende paghi tutto l'ingaggio.