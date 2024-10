NZOLA, Il tecnico del Lens si arrabbia per i suoi tacchetti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'attaccante della Fiorentina M'Bala Nzola, ora in prestito al Lens, ha fatto parlare di sé nell'ultima partita giocata e vinta dal club francese per 0-2 in casa del Saint Etienne. In conferenza stampa post gara l'allenatore del Lens Will Still ha parlato della prestazione di Nzola: "Ha giocato bene ma aveva delle scarpe con i tacchetti sbagliati e questo mi ha fatto incazzare. Se avesse avuto i tacchetti giusti, forse avrebbe segnato. Ce ne siamo accorti fin dall'inizio, glielo abbiamo detto duranteil match. All'intervallo gli abbiamo chiesto se avesse altri scarpini a disposizione che fornissero più presa sul terreno bagnato".