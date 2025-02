Nicolas Valentini eletto migliore in campo dai tifosi dell'Hellas Verona contro il Milan

vedi letture

Ex viola

Oggi alle 16:26 Ex viola

Nicolas Valentini, difensore di proprietà della Fiorentina in prestito all'Hellas Verona fino a giugno, è stato eletto miglior giocatore in campo dai tifosi gialloblù ieri contro il Milan. L'argentino ha giocato novanta minuti e, nonostante la sconfitta per 1-0, è risultato uno dei più. Questo il tweet dell'Hellas che testimonia la preferenza dei sostenitori veneti: