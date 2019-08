NETO, Il Barça un sogno per me che voglio vincere

In un'intervista rilasciata a Sport, l'ex portiere della Fiorentina Norberto Neto ha parlato della sua nuova esperienza al Barcellona: "Vestire la maglia del Barcellona è un sogno per qualsiasi giocatore di alto livello. Qui puoi giocare per vincere in tutte le competizioni. E per me, che sono una persona a cui piace vincere e competere ad alti livelli, lottare per la vittoria è la miglior cosa possibile. Neymar? Ho già diviso con lui lo spogliatoio. È un grandissimo giocatore. Non elencherò le sue caratteristiche perché le conosce tutto il mondo ma se un giorno tornasse al Barcellona, per me sarà un piacere stare al suo fianco. Buffon? Mi ha dato tanto a livello personale. Quando arrivai alla Juve, lui aveva già moltissima esperienza. Il modo in cui si comportava nello spogliatoio e la forza che aveva davanti al gruppo richiamarono subito la mia attenzione“.