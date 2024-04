MUTU, Si è dimesso da allenatore del Cluj

FirenzeViola.it

L'ex numero 10 viola Adrian Mutu non è più l'allenatore del Cluj. L'ex calciatore rumeno si è dimesso dal ruolo di tecnico della squadra bordeaux dopo essere stato eliminato clamorosamente in Coppa di Romania dal Hunedoara. Questo il comunicato del Cluj sui suoi profili social ufficiali: "In seguito all'eliminazione dalla Coppa di Romania, la dirigenza del club CFR 1907 Cluj ha accettato le dimissioni presentate dal tecnico Adrian Mutu. Arrivato all'inizio di quest'anno, Adrian Mutu è stato sulla panchina tecnica della nostra squadra per 11 partite, periodo durante il quale ha ottenuto, in tutte le competizioni, 5 vittorie, 3 risultati del pareggio e 3 sconfitte".

Di seguito il post Instagram del club rumeno