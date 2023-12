MUTU, Neftci lo licenzia nel giorno dei funerali della madre

Fonte: diretta.it

L'avventura di Adrian Mutu in Azerbaigian è finita. L'allenatore rumeno è stato licenziato prima dell'ultima partita dell'anno. La stampa azera riferisce che l'ex fuoriclasse della Fiorentina, che si trovava in Romania per la morte della madre, è stato licenziato. Ha allenato l'ultima partita dell'anno, in casa contro il Kapaz. Subito dopo la partita, la dirigenza del Neftci ha annunciato che la squadra sarebbe stata affidata all'esperto allenatore montenegrino Miodrag Bojovic. Mutu è arrivato in Azerbaigian dopo essersi dimesso da allenatore del Rapid Bucarest pochi giorni prima dell'inizio della stagione.