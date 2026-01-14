Muriel torna a casa, ma non in Italia: va in Colombia allo Junior de Baranquilla

vedi letture

Niente ritorno in Italia per Luis Muriel: l'attaccante classe 1991 dopo una breve esperienza in Mls all'Orlando City torna in patria: ha trovato l’accordo con il Junior de Barranquilla, club da cui era partito per costruire una lunga e prestigiosa carriera internazionale, scrive Tuttomercatoweb.com, che aggiunge come il talento colombiano sia atteso nelle prossime ore per le visite mediche e la firma. Il Junior ha convinto Muriel con un progetto ambizioso, puntando su di lui come leader offensivo e volto di riferimento per la stagione 2026 e per quella successiva. Per i Tiburones, l’arrivo dell’ex Atalanta rappresenta un colpo di grande impatto, capace di riaccendere l’entusiasmo della tifoseria.

Spesso paragonato a Ronaldo il brasiliano per movenze, Muriel ha incantato a diverse latitudini in Italia, dove ha vestito le maglie di Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta. A Bergamo, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ha vissuto il momento più alto della carriera, affermandosi come uno degli attaccanti più imprevedibili e letali d’Europa. E proprio a Bergamo è tornato recentemente: era il 30 novembre in occasione di Atalanta-Fiorentina aveva salutato i suoi vecchi tifosi al Gewiss Stadium, ammettendo a SkySport: "Sento grande emozione e non riesco a smettere di sorridere, è la cosa più bella che mi è successa dopo la nascita delle mie figlie. È il momento più bello della mia vita, spero di ricordarmelo per sempre. Un ritorno qua? A me farebbe tanto piacere, veramente. Appena ho rimesso piede qui, ho sentito un qualcosa di diverso dentro che mi ha riportato ai bei tempi vissuti in Italia. Mi è venuta tanta voglia di tornare a giocare in Serie A. Ho visto il presidente per primo, Antonio Percassi, che mi ha detto: 'Che c**** ci fai qua? Torna!' Io gli ho detto: “Tornerei subito presidente”. E lui: “Adesso parlo con mio figlio”. Mi piacerebbe molto tornare, non sarà facile, ma vediamo quale sarà il mio futuro. Io ho tanta voglia di tornare". Il ritorno per Luisito ci sarà, ma in Colombia.