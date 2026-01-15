Ufficiale Muriel, lo Junior Barranquilla annuncia il ritorno: "Il più grande"

Lo Junior Barranquilla ha annunciato così l’arrivo in via ufficiale di Luis Muriel: “Il sogno diventa realtà e torna a casa il più grande”. L’attaccante, tra le altre ex Fiorentina, ha fatto ritorno nel club dove ha mosso i primi passi da calciatore sebbene non abbia mai esordito in prima squadra. Il classe '91 si era infatti trasferito a 17 anni al Deportivo Cali che gli ha dato modo di avere il primo approccio con i professionisti e da lì l'Udinese, che l'ha prima parcheggiato al Granada e al Lecce e lo ha riportato poi alla base. In bianconero ha raccolto 65 presenze segnando 19 reti.

Tra le sue annate migliori c'è quella all'Atalanta nel 2020-2021, dove ha segnato 22 reti in campionato e si è distinto come miglior giocatore per media voto. Gli ultimi due anni sono stati spesi in MLS, nell'Orlando City.