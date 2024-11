MUNUA, L'ex portiere viola esonerato dal Banfield

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Banfield ha esonerato l'allenatore Gustavo Munua, ex portiere viola alla guida del club argentino, dopo la sconfitta con l'Argentinos Junior. Ecco il comunicato del club:

"Gustavo Munúa non è più l'allenatore del Club Atlético Banfield, di comune accordo con il consiglio di amministrazione. Ringraziamo lui e il suo staff tecnico per l'impegno profuso nei confronti dell'Istituzione in questa fase, comprendendo il contesto preelettorale avverso in cui hanno svolto il proprio lavoro (era stata una scelta del precedente presidente, ndr). Apprezziamo che abbia scelto il Banfield rispetto ad altre proposte del calcio locale e internazionale, ma purtroppo è stato un'altra vittima delle promesse non mantenute del consiglio d'amministrazione uscente in ambito sportivo e professionistico. Anche in questa situazione avversa che ha dovuto affrontare, sottolineiamo la stima e l'apprezzamento quotidiano dei giocatori della società nei suoi confronti. Ti auguriamo il massimo successo nei tuoi progetti futuri. La dirigenza, insieme alla segreteria tecnica, avvierà il processo di ricerca del nuovo DT per il 2025. Miguel Robinson Hernández continuerà a guidare la squadra come Direttore Tecnico fino alla fine della Lega Professionistica, insieme a Daniel Bilos e Julio Barraza come assistenti sul campo".