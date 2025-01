Monza attivissimo sul mercato: preso Castrovilli, già stasera in città

Il Monza è molto attivo in questi ultimi giorni di mercato per sistemare la rosa con cui Bocchetti proverà una salvezza molto difficile. Salutato Pablo Marì, presentatosi oggi in conferenza stampa al Viola Park, l'ultimo nome è quello di un ex Fiorentina come Gaetano Castrovilli.Il centrocampista classe 1997 ha trovato pochissimo spazio con Marco Baroni ed è ormai prossimo all'addio pochi mesi dopo essere arrivato alla Lazio.

Come riporta TMW infatti, Galliani ha avviato i contatti per provare a strappare il centrocampista la scorsa stagione alla Fiorentina e le parti hanno già trovato l'accordo. Il centrocampista è in partenza per la Brianza e nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con il club lombardo fino al 30 giugno 2025. La formula sarà infatti quella del prestito secco per un'operazione che farà comodo sia al calciatore, che in questo modo potrà trovare più continuità, che ai due club, con la Lazio che si alleggerirà dell'ingaggio di un giocatore quasi mai utilizzato in questa stagione e il Monza che punterà su di lui per provare a risalire la classifica e a centrare la salvezza. In questa stagione, Castrovilli ha collezionato 10 presenze tra campionato e Coppa Italia ed è stato anche escluso dalla lista UEFA per l'Europa League.