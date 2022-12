MONTOLIVO, Sinisa, non ho parole. Un onore conoscerti

Da circa un'ora si è spento definitivamente Sinisa Mihajlovic. L'ex allenatore della Fiorentina aveva 53 anni ed è stato a Firenze tra il 2010 e il 2011. Parentesi in cui vestiva la maglia viola anche Riccardo Montolivo, allora capitano, che tramite il proprio profilo Instagram ha voluto così ricordare Sinisa: "Hai combattuto in campo e nella vita con determinazione e dignità. Non ci sono parole… è stato un onore conoscerti e lavorare insieme. Ciao Mister".