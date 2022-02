MONTIEL, Non penso alle difficoltà avute in viola

Tofol Montiel, calciatore di proprietà della Fiorentina in prestito all’Atletico Baleares, si è presentato così in conferenza stampa al suo nuovo club: "Ho creduto subito nel progetto ambizioso dell'Atletico Baleares ed ecco perché non ci ho pensato un attimo a dire sì. Cercavo un club che mi permettesse di crescere. Non sento nessuna pressione e non penso alle difficoltà avute alla Fiorentina, sono qui per giocare, aiutare la squadra e raggiungere gli obiettivi. Nella mia decisione ha influito molto il fatto che mia nonno sia delle Baleari, mi ha aiutato ed è felice per me".