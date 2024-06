MONTELLA, Siamo molto contenti, il morale è alto

FirenzeViola.it

Vincenzo Montella visibilmente soddisfatto si è presentato in conferenza stampa dopo la convincente vittoria per 3-1 contro la Georgia nelle qualificazioni a Euro 2024. Il tecnico italiano ha espresso la sua gioia per il risultato, sottolineando però l'importanza di rimanere concentrati sugli obiettivi futuri. "Siamo molto, molto contenti. Oggi è una combinazione di coincidenze. Era un giorno di festa, era il mio compleanno ed è stata una vittoria. Abbiamo il morale alto, ma da domani dobbiamo concentrarci sulla prossima partita" ha dichiarato Montella, che poi aggiunge: "Il nostro obiettivo è superare il turno".